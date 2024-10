Météo : un week-end aux matinées fraîches et aux après-midis agréables

Photo : YONHAP News

En ce deuxième vendredi du mois d’octobre, la météo est globalement agréable et ensoleillée. Le ciel est clair sur l'ensemble du pays, bien que quelques nuages sporadiques puissent apparaître en fin de matinée. Les zones côtières de l'île de Jeju et de Busan connaissent également des conditions claires, avec de légers vents de mer. Aucun risque de précipitation n'est prévu pour la journée.En ce qui concerne les températures, ce matin sur le chemin du travail, elles sont fraîches mais confortables. À Séoul, on relève environ 13°C, tandis qu'à Busan et Jeju, les relevés sont un peu plus élevés, autour de 15 et 18°C dont 16°C à Gangneung. À Daejeon et Chuncheon, les chiffres indiquent 12 à 14°C, avec une légère brise. Dans la seconde partie de journée, les maximales grimperont de manière modérée. Dans la capitale, on attend un pic de 24°C, tandis que dans la grande ville portuaire du sud et dans les territoires insulaires, elles atteindront 26°C et 25°C. Les régions intérieures, comme Daejeon et Gwangju, verront des niveaux avoisinant les 23 à 24°C.Pour demain, samedi, Météo-Corée prévoit un temps ensoleillé dans la plupart des régions. Les températures matinales oscilleront autour de 12°C à Séoul, tandis qu'à Busan, elles seront plus douces à environ 16°C. Dans l'après-midi, le mercure oscillera entre 24°C et 26°C dans tout le territoire.Dimanche, le ciel deviendra plus nuageux, surtout en fin de journée. Le matin sera frais, avec environ 13°C dans la capitale, 17°C sur la côte sud et entre 11 et 12°C dans les régions intérieures. Les températures resteront agréables dans l’après-midi, entre 24 et 26°C.