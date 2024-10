Photo : YONHAP News

La campagne de vaccination contre le COVID-19 débute aujourd’hui, à commencer par les plus de 75 ans.L’injection sera gratuite pour les personnes à haut risque : les séniors de plus de 65 ans, les immunodéprimés âgés de plus de six mois, ainsi que les résidents des établissements vulnérables aux infections. Sous couvert de frais, ceux et celles qui ne figurent pas dans ces catégories peuvent tout de même se faire administrer le sérum.La vaccination de cette session 2024-2025, qui doit durer jusqu’au 30 avril 2025, se fera en une seule injection. 7,55 millions de doses des nouveaux vaccins ciblant le variant JN.1 y seront utilisés.