Campbell est attendu la semaine prochaine en Corée du Sud

Le secrétaire d'Etat adjoint et responsable des affaires indo-pacifiques des Etats-Unis va se rendre, la semaine prochaine, en Corée du Sud et au Japon.Kurt Campbell a annoncé lui-même ce plan lors d'un discours à la conférence d’affaires américano-japonaises, qui s'est tenu jeudi à Washington. Il a précisé qu'il rencontrerait le nouveau Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, et d'autres personnalités importantes de l’archipel avant de se rendre à Séoul.Selon l'agence de presse Reuters, pendant son séjour au pays du Matin clair, des consultations trilatérales entre Séoul, Washington et Tokyo seront organisées. La création d'un bureau de coopération et les mesures de réponse à de fortes provocations de Pyongyang seront également discutées. De plus, les dates d'une rencontre entre les trois dirigeants seront examinées en lien avec le sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) et le sommet du G20, qui se tiendront en novembre.Le haut fonctionnaire américain a souligné l'importance des relations trilatérales, affirmant qu'il ne garderait pas le silence face aux actions de certains pays qui nuisent à la coopération à trois. Cela est interprété comme une volonté de ne pas laisser la détérioration de la relation sud-coréano-japonaise affecter la coopération trilatérale, ainsi que la diplomatie générale des USA dans la région indo-pacifique.