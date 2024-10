Prix Nobel de littérature 2024 : Han Kang se déclare « très surprise et honorée »

Photo : Nobel Prize

La sud-Coréenne Han Kang a reçu, jeudi, le Prix Nobel de littérature 2024 pour « sa prose poétique intense qui affronte les traumatismes historiques et expose la fragilité de la vie humaine ». Suite à l’annonce du jury, l’autrice a accordé un entretien avec l’Académie suédoise.Lors de cet appel téléphonique de sept minutes en anglais, l’heureuse lauréate s’est tout d’abord déclarée « très surprise et honorée ». Elle venait tout juste de dîner à la maison à Séoul avec son fils lorsqu’elle a appris la nouvelle. Elle a ensuite souhaité que cette consécration enchantera les lecteurs de littérature coréenne et ses amis écrivains.Aux personnes qui venaient tout juste de la découvrir, la romancière leur a notamment recommandé de lire son dernier ouvrage. « Impossible adieux », rappelons-le, avait remporté le prix Médicis du roman étranger en novembre 2023 en France.L’obtention de ce Prix Nobel de littérature a été une surprise pour le monde littéraire, puisque nombreux misaient sur le Japonais Haruki Murakami, la Chinoise Can Xue ou encore le Roumain Mircea Cartarescu. La sud-Coréenne devient ainsi la première écrivaine asiatique couronnée par cette grande institution et pourra bénéficier d’une dotation de 11 millions de couronnes suédoises ou 960 000 euros. La cérémonie de remise des récompenses se déroulera le 10 décembre, jour anniversaire de la mort d'Alfred Nobel, à Stockholm.Ce n’est pas la première fois qu’une personne de nationalité sud-coréenne est mise à l’honneur par l’Académie. En 2000, le chef de l’Etat sud-coréen Kim Dae-jung avait reçu le Prix Nobel de la paix.