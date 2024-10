Washington : les travaux de coupure des accès par Pyongyang sont très sérieux

Photo : YONHAP News

Washington prend très au sérieux l'annonce récente de la Corée du Nord concernant la coupure totale des routes et des voies ferrées la reliant avec le Sud, ainsi que la fermeture permanente de la frontière et sa fortification.C’est ce qu’a annoncé le porte-parole du département américain de la Défense, Patrick Ryder, lors d’un briefing hier. Il a souligné que les Etats-Unis communiquaient fréquemment avec la Corée du Sud.Pour rappel, le 9 octobre, au Nord, l'état-major de l'armée populaire de Corée avait annoncé, dans un communiqué, que des travaux seraient effectués afin de couper complètement les routes et les voies ferrées le reliant au Sud. Pyongyang avait affirmé que cette décision était une réponse aux exercices militaires de Séoul, au déploiement des actifs stratégiques nucléaires américains, et aux avertissements de la « fin du régime » lancés par l’alliance sud-coréano-américaine.D’autre part, Ryder a indiqué qu’il n’y avait aucun signe de coopération militaire entre la Corée du Nord et l’Iran. Avant d’ajouter que les USA restaient tout de même vigilants à un éventuel changement de situation.