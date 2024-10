Mondiaux de football : la Corée du Sud bat la Jordanie et se hisse en tête du groupe B

Photo : YONHAP News

L'équipe nationale de football de la Corée du Sud a battu la Jordanie 2 à 0, lors du troisième tour des éliminatoires asiatiques pour la Coupe du monde 2026, qui s'est déroulé aujourd’hui au stade international d'Amman.Le capitaine, Son Heung-min, était absent en raison d'une blessure et l'équipe a aligné Hwang Hee-chan et Lee Kang-in sur les côtés. A la 38e minute de la première mi-temps, Lee Jae-sung a marqué le premier but de la tête. Il a été suivi d'un deuxième but de Oh Hyeon-gyu à la 23e minute de la seconde mi-temps.Les guerriers de Taegeuk, dirigés par Hong Myung-bo, ont ainsi accumulé trois précieux points. Avec cette victoire, l'équipe sud-coréenne en accumule un total de sept et se classe en tête du groupe B. Elle a également pris sa revanche sur la Jordanie, après avoir subi une défaite 2 à 0 lors de la Coupe d'Asie en février dernier.Les hommes de Hong ont pris aujourd’hui un vol spécial pour rentrer au pays. Ils vont se préparer à affronter l'Irak lors du quatrième match de qualification. Il aura lieu le 15 octobre au stade de Mireu de Yongin, dans le Gyeonggi.