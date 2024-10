Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a abaissé, aujourd’hui, le taux directeur de 0,25 point.Le comité de politique monétaire de la banque centrale sud-coréenne a tenu, ce matin, sa septième réunion de politique monétaire de l'année et a ainsi réduit le taux directeur. Ce dernier, qui était de 3,5 %, est passé à 3,25 %.Avec cette baisse, la politique de resserrement monétaire, qui avait commencé en août 2021 avec une hausse d’un quart de point, a été assouplie pour la première fois en trois ans et deux mois.La BOK avait commencé à geler le taux d'intérêt en février. Et, jusqu'à la réunion du comité de politique monétaire en août dernier, le taux était maintenu à 3,5 % lors des 13 réunions consécutives.