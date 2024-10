Kim Jong-un met en avant l'idéologie et l'esprit du Parti des travailleurs

Photo : YONHAP News

A l'occasion du 79e anniversaire de la création du Parti des travailleurs, le dirigeant nord-coréen a souligné l'importance de la transmission de l'idéologie et de l'esprit du parti.La KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste, a rapporté aujourd’hui que Kim Jong-un avait publié une allocution dans le journal de la formation, le Rodong Sinmun. Dans ce texte, il a insisté sur le fait que les cadres devaient devenir des révolutionnaires communistes incarnant l'esprit du parti. Il a également mis en avant son idéologie de gouvernance, « la priorité au peuple ».Kim Ⅲ a ensuite indiqué que certains cadres s'écartaient des politiques du régime. Avant de plaider pour la nécessité de poursuivre une lutte intense afin d’éradiquer la bureaucratie et l’accumulation illégale de richesses.Toujours selon la KCNA, le leader nord-coréen avait assisté, jeudi, à la célébration et au banquet du 79e anniversaire, qui se sont tenus à l'école centrale des cadres du Parti des travailleurs. D’après les photos publiées par l’agence de presse, à cet événement, étaient présents sa fille Ju-ae, la ministre des Affaires étrangères, Choe Son-hui, ainsi que l'ambassadeur russe en Corée du Nord, Alexander Matsegora. La présence de ce dernier illustre le rapprochement entre Pyongyang et Moscou. La KCNA a noté que le haut diplomate russe y avait assisté en tant qu'« invité personnel » de Kim Jong-un.