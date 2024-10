Yoon rencontre son homologue laotïen et la Première ministre thaïlandaise

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a profité de son déplacement à Vientiane pour s’entretenir, hier, avec son homologue laotien. Au cours de ce tête-à-tête, Yoon Suk Yeol et Thongloun Sisoulith ont convenu d'élever, l’année prochaine, les relations de leurs pays au niveau de partenariat global. Et ce, à l'occasion du 30e anniversaire de la reprise de leur lien diplomatique.Le numéro un sud-coréen a déclaré que les deux pays avait constamment développé leurs relations de coopération amicales, et a espéré les hisser à un niveau supérieure. Et d'affirmer que les échanges entre les citoyens continuent de croître, pour établir un record cette année en termes de nombre de visiteurs.Son interlocuteur a déclaré qu'il pensait que la visite du chef de l'Etat sud-coréen au Laos allait grandement contribuer à approfondir la collaboration entre Séoul et Vientiane.Le même jour, le président Yoon a également rencontré la Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra. Il en a profité pour demander d’accélérer la conclusion de l'accord de partenariat économique entre deux pays, et de prêter une attention particulière à la construction d’un complexe industriel conjoint.Le dirigeant sud-coréen a également exprimé son souhait de renforcer la coordination bilatérale dans divers domaines, notamment les échanges commerciaux, les investissements, les véhicules électriques et l'industrie militaire.Shinawatra a indiqué qu'elle allait faire de son mieux pour élargir cette coopération en s'efforçant de soutenir les entreprises sud-coréennes. Et ce, plus particulièrement dans le domaine des véhicules électriques.