Municipales partielles : début du vote par anticipation

Photo : YONHAP News

Le vote anticipé des municipales partielles du 16 octobre a débuté aujourd'hui. Il va se dérouler jusqu’à demain dans 476 bureaux dédiés dans les zones concernées.Pour y participer, les électeurs doivent se munir d'une pièce d'identité. Des documents tels que la carte nationale d'identité, ainsi que la digitale, le passeport et le permis de conduire sont acceptés. Il est également possible de se rendre dans un bureau de vote situé en dehors de la région où l'on réside.A l'issue du scrutin, les urnes seront transférées aux commissions électorales des municipalités concernées. Elles seront conservées dans des lieux équipés de caméras de surveillance jusqu'au jour des élections. Tous les citoyens peuvent vérifier leur bonne conservation 24 heures sur 24 via un grand écran installé dans bâtiments des commissions électorales.A propos de ces élections partielles, le chef du Minjoo, la principale force de l’opposition, les a qualifiées de « secondes élections de sanction du gouvernement », lors de la réunion du conseil suprême aujourd'hui. Il a ainsi encouragé les électeurs à y participer activement.