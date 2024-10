Un nord-Coréen rejoint le Sud par la mer

Photo : YONHAP News

Un nord-Coréen a rejoint la Corée du Sud à bord d'un bateau en bois. A l'aube du 17 septembre, il a traversé la ligne de limite du Nord (NLL), près de l'île de Baengnyeong, en mer Jaune qui sépare la péninsule et le continent chinois.Cet homme semble avoir fait défection seul. L'armée sud-coréenne l'avait repéré avec des équipements de surveillance avant que le bateau ne franchisse la frontière maritime, et l'avait alors incité à se rendre. Un responsable militaire a déclaré que l'opération avait été menée sans problème.Il s'agit de la troisième défection d'un habitant du pays communiste ces deux derniers mois. Le 8 août, un individu est entré au Sud du 38e parallèle en passant par la zone neutre de l'estuaire du fleuve Han, et le 20, un soldat a franchi la ligne de démarcation.Pyongyang a récemment renforcé sa surveillance dans les régions frontalières et a coupé les routes et les voies ferrées reliant les deux Corées. Les autorités militaires sud-coréennes analysent que ces mesures viseraient à empêcher les troubles internes et, justement, ces défections.