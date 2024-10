Sommet de l'Asie de l'Est : Yoon dénonce le développement nucléaire de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a assisté aujourd'hui au sommet de l'Asie de l'Est où se sont rassemblés les dirigeants de 18 pays de la zone indopacifique. Lors de la réunion, Yoon Suk Yeol a déclaré que la Corée du Nord refusait l'aide humanitaire et se concentrait sur le développement nucléaire dans l’unique but de maintenir son régime. Il a ensuite affirmé que pour assurer la paix dans la région, sa dénucléarisation est essentielle, appelant à une réponse unifiée de la communauté internationale.Le chef de l'Etat sud-coréen a également demandé un large soutien concernant les droits de l'Homme au nord du 38e parallèle et la « Doctrine du 15 août pour la réunification », avant de critiquer la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou. Il a souligné que leur connivence violait les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, et que la solidarité basée sur les normes internationales devait être renforcée.En ce qui concerne les conflits en Birmanie et au Moyen-Orient, Yoon a indiqué que la Corée du Sud, en tant que membre du conseil onusien, s'engagera à résoudre ces problèmes par le dialogue et à fournir une assistance humanitaire. Il a également mentionné que la liberté de navigation et de survol en mer de Chine méridionale devait être garantie, conformément aux principes du droit international.Le numéro un sud-coréen doit regagner ce soir Yongsan, après avoir fait une tournée dans trois pays de l’Asie du Sud-est, les Philippines, Singapour et enfin le Laos.