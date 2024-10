Météo : un lundi sous la grisaille

Photo : KBS News

En ce deuxième lundi du mois d’octobre, la météo en Corée du Sud est plutôt nuageuse, avec des risques de précipitations dans la grande majorité des régions. Le sud, incluant Jeju et Busan, verra des averses en après-midi, et quelques zones de Gangwon et Chungcheong pourraient connaître des pluies légères dans la soirée.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait presque 18°C à Séoul, tout comme dans le Jeolla et de manière plus générale dans les régions intérieures. Il fait un peu plus chaud sur la côte sud, entre 19°C, dans les territoires insulaires de Jeju, et 21°C à Busan.Dans l’après-midi, la maximale sera pour Jeju avec 26°C. Il fera entre 22 et 25°C entre Mokpo et Busan mais sur le reste du territoire, l’amplitude sera faible puisque le mercure sera compris entre 21°C, à Séoul, et 23°C, à Gangneung.