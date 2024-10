Escalade militaire : Pyongyang renforce sa défense aérienne contre Séoul

Photo : YONHAP News

L'armée nord-coréenne a ordonné à ses troupes placées à la frontière intercoréenne d'adopter une posture de tir d'artillerie totale. Et ce, en réponse à une éventuelle incursion de drones sud-coréens dans le ciel de son territoire. Elle a également renforcé la capacité de surveillance du système de défense aérienne de la capitale nord-coréenne. C'est ce qu'a rapporté, hier, la KCNA.Selon l’agence de presse officielle du pays communiste, l'état-major interarmées nord-coréen a donné l'ordre, samedi dernier, à huit brigades d'artilleurs, équipées de pied en cap et stationnées aux frontières entre les deux Corées, d'entrer dans une posture de préparation de tir jusqu'à hier, 13h20. Avant de demander à ses soldats de se tenir prêts à abattre tout drone s'infiltrant, voire à répondre à d'éventuels conflits armés qui résulteraient de ces frappes. Toutes les unités ont également été invitées à renforcer la surveillance, et les postes de défense aérienne ont été augmentés à Pyongyang.La presse nord-coréenne a imputé ces opérations militaires préparatoires à l'escalade des tensions, provoquée, selon elle, par la Corée du Sud, accusée d’avoir violé la souveraineté de l'État ermite. Kim Yo-jong, l'influente sœur cadette du leader nord-coréen Kim Jong-un, a condamné « les voyous du Sud, qui ne comprennent toujours pas la situation », appelant à tout faire pour que le territoire aérien nord-coréen ne soit plus violé.De son côté, le ministère nord-coréen de la Défense a déclaré, via un communiqué signé par son porte-parole, « penser que l'armée sud-coréenne aurait été impliquée dans les provocations avec les drones ». Et d'ajouter que si un drone franchissait de nouveau la frontière, toutes les mesures de riposte appropriées seraient prises.La Corée du Nord déclare avoir identifié dans le ciel de Pyongyang, les 3, 9 et 10 octobre derniers, des drones sud-coréens larguant des tracts de propagande contre le régime de Kim Jong-un. Mais Séoul a affirmé ne pas être en mesure de confirmer ces allégations.Depuis, les provocations verbales s'intensifient. Kim Yo-jong a menacé hier Séoul, évoquant « la catastrophe » qui attendrait le Sud en cas de nouvelle apparition de drones sud-coréens au Nord. Séoul, de son côté, a averti que le Nord verra « la fin de son régime » si ce dernier porte atteinte à la sécurité des Sud-Coréens.