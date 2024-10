IP4 : la première réunion se tient cette semaine à Bruxelles

Photo : YONHAP News

La réunion des quatre pays indo-pacifiques (IP4) aura lieu ce jeudi à Bruxelles, en marge du sommet des ministres de la Défense de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan), prévu ces jeudi et vendredi dans la capitale belge.C'est la première fois que les représentants de la Corée du Sud, du Japon, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande se réunissent sans les États-Unis ni les autres pays membres de l'Otan.Depuis 2022, les quatre pays indo-pacifiques ont été invités au sommet et à la réunion des chefs de la diplomatie de l'Alliance atlantique pour la troisième année consécutive. C'est également la première fois qu'ils sont conviés aux discussions des ministres de la Défense.Pour le pays du Matin clair, c'est le vice-ministre Kim Seon-ho qui sera présent, remplaçant le ministre Kim Yong-hyun, qui a d'autres engagements.Rassemblées à l'initiative de Canberra, les quatre nations de l'Indo-Pacifique se pencheront sur les moyens de renforcer la coopération entre l'IP4 et l'Otan.