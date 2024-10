Kurt Campbell à Séoul : dialogue sur la sécurité régionale et les tensions avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Kurt Campbell, secrétaire d'État adjoint des États-Unis, se rendra ce mercredi à Séoul. Il rencontrera des hauts fonctionnaires sud-coréens pour discuter d'une part de la coopération bilatérale, dédiée à la prospérité et à la sécurité de la région indo-pacifique, et d’autre part des provocations nord-coréennes ainsi que des défis régionaux et globaux à relever ensemble.C'est ce qu'a annoncé le département d'État américain hier, heure locale, via un communiqué de presse. Le texte a également précisé qu'au cours de la réunion des vice-ministres des Affaires étrangères sud-coréen, américain et japonais, prévue ce mercredi à Séoul, seront abordés non seulement le dossier nord-coréen, mais aussi la nécessité de respecter le droit international en mer de Chine méridionale.De plus, les trois alliés en profiteront pour échanger sur les tensions croissantes générées par l'incursion présumée de drones sud-coréens dans l'espace aérien nord-coréen, selon Pyongyang. Ils réfléchiront également aux moyens de répondre à d'éventuelles provocations de haut niveau que le régime communiste pourrait entreprendre après l'élection présidentielle américaine, prévue le 5 novembre.Kurt Campbell se rendra au Japon avant d'arriver au pays du Matin clair.