Séoul accueille la 14e réunion trilatérale entre la Corée du Sud, les USA et le Japon

Photo : YONHAP News

Les vice-ministres des Affaires étrangères sud-coréen, américain et japonais tiendront ce mercredi à Séoul leur quatorzième réunion consultative trilatérale. La rencontre bilatérale entre Kim Hong-kyun et Kurt Campbell aura également lieu le même jour, tandis que celle entre Kim et Masataka Okano se déroulera ce jeudi.Les diplomates des trois pays échangeront sur la coopération tripartite face aux défis régionaux et globaux à relever ensemble, ainsi que sur les moyens de renforcer leur collaboration.Les discussions porteront également sur l'escalade des tensions générée par l'intrusion présumée de drones sud-coréens dans l'espace aérien nord-coréen, ainsi que sur la réponse coordonnée à d'éventuelles provocations nord-coréennes, susceptibles de survenir aux alentours de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre.La création d'un bureau de coopération entre Séoul, Washington et Tokyo sera également inscrite à l'ordre du jour. Il en sera de même pour les pourparlers liés à un possible sommet tripartite que les trois pays souhaitent organiser en marge des rencontres multinationales, notamment le G20 et le Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), prévus le mois prochain au Pérou et au Brésil, respectivement.La réunion trilatérale des vice-ministres des Affaires étrangères se tient régulièrement pour réfléchir aux moyens de collaborer sur les dossiers nord-coréen, régional et mondial. La treizième édition s'est déroulée en mai dernier aux États-Unis, dans la résidence de campagne de Kurt Campbell, située près de Washington.