Pyongyang se prépare à faire exploser les voix ferrées de lignes intercoréennes

Photo : KBS News

La Corée du Sud a annoncé ce matin avoir détecté des signes indiquant que la Corée du Nord se prépare à démanteler la voie ferrée des lignes intercoréennes Gyeongui et Donghae.Lors d’un briefing du ministère sud-coréen de la Défense, tenu ce matin, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré que son armée prenait des mesures contre les petites provocations qui pourraient être enchaînées par Pyongyang comme le lancement de satellites ou l’explosion des lignes de chemin de fer.Pour rappel, l’état-major de l'Armée populaire nord-coréenne avait fait savoir, mercredi dernier, que son régime couperait toutes les routes et les voies ferrées qui le reliaient à sa voisine du Sud. Le royaume ermite avait informé, le même jour, via ses canaux de communication avec le Commandement des Nations unies en Corée, qu’il lancerait des travaux de coupure à partir du 9 octobre sur la section nord. Il avait prévu la mobilisation d’engins lourds et des opérations de destruction.