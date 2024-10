Climat : les eaux sud-coréennes se réchauffent deux fois plus vite que la moyenne mondiale

Photo : KBS News

La température des eaux côtières sud-coréennes a augmenté de 1,44°C au cours des 56 dernières années, soit deux fois plus que la moyenne mondiale. C’est ce que montre une étude de l'Institut national des sciences de la pêche. En particulier, la mer de l'Est a connu une hausse de 1,9°C, contre 1,27 dans la mer Jaune et 1,15 dans la mer du Sud.Cette élévation des températures a provoqué des changements significatifs dans les zones de pêche. Le chinchard, autrefois pêché principalement autour de l'île de Jeju, est désormais capturé en grande quantité dans le sud de la mer de l'Est, signe que les zones de pêche se déplacent vers le nord.Selon les prévisions de l'institut, la température des eaux sud-coréennes pourrait encore augmenter de 1 à 4°C d'ici 2100, en fonction des scénarios climatiques. Ce réchauffement pose des défis pour l'industrie de la pêche et la gestion des ressources marines.