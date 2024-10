Yoon Suk Yeol devrait recevoir le chef du PPP au début de la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

Le président de la République et le patron du Parti du pouvoir du peuple (PPP) devraient se rencontrer en tête-à-tête au début de la semaine prochaine. La date de leur rendez-vous doit être fixée après les élections partielles, prévues le 16 octobre.Han Dong-hoon, le chef du mouvement présidentiel, avait demandé, le mois dernier, à Yoon Suk Yeol de s’entretenir en privé. Et le chef de l’Etat a récemment accepté sa demande sur les recommandations de ses conseillers.Durant leur tête-à-tête, les deux hommes devraient discuter notamment des solutions aux diverses allégations soulevées par l’opposition contre la Première dame, Kim Keon-hee. Lors d’un meeting de soutien au candidat du maire d’arrondissement de Geumjeong à Busan, le week-end dernier, Han a évoqué la nécessité de renouveler le personnel de la présidence. Et, ce, selon lui, pour apaiser les préoccupations de la population concernant Kim.