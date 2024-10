Séoul et Washington discutent de l’amélioration des droits de l’Homme en Corée du Nord

Photo : KBS News

La représentante spéciale du département d’Etat américain pour les droits humains en Corée du Nord a rencontré de hauts officiels sud-coréens durant sa visite à Séoul.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, le chef du centre des informations stratégiques a fait part, jeudi dernier, à Julie Turner de la volonté de Séoul de continuer à chercher des moyens pour établir la responsabilité des violations des droits de l'Homme en Corée du Nord, y compris par des approches judiciaires et non judiciaires. La représentante américaine a expliqué, de son côté, être accompagnée de Beth Van Schaack, ambassadrice itinérante des États-Unis pour la justice pénale mondiale, pour en discuter de manière approfondie.D’ailleurs, Cho Koo-rae a dit s’attendre à ce que le projet de loi américain sur les droits humains au Nord soit prolongé dans un court délai. Avant d’appeler à davantage d’intérêt de l’administration américaine à cette question.Le vice-ministre sud-coréen pour les affaires multilatérales et internationales a rencontré, vendredi dernier, Turner et Schaack. Ils ont convenu de coopérer étroitement lors de la session de l'examen périodique universel (EPU) sur la Corée du Nord, prévue le mois prochain, et aussi dans l’adoption de résolutions relatives aux droits de l’Homme en Corée du Nord.