Photo : YONHAP News

Depuis que le Prix Nobel de littérature a été décerné, jeudi dernier, à Han Kang, nombreux sont ceux qui souhaitent lire ou relire un de ses ouvrages. Les chiffres communiqués par Yes24, l’une des plus grandes chaînes de librairies de la Corée du Sud, le prouvent. Mais qui sont ces lecteurs qui ont le plus ouvert leur portefeuille ?Pour les livres en papier, ce sont les quadragénaires qui arrivent en tête. Ils occupent 34,6 % de la part des achats. Viennent ensuite les 50 à 60 ans et les trentenaires. Pour les e-books, ce sont plutôt les 30 à 40 ans qui en sont les plus friands, avec 32,6 %. Ils sont suivis des 40 à 50 ans et des quinquagénaires.Quant aux œuvres les plus vendues, on peut citer « Celui qui revient » et « La végétarienne ».