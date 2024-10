La SEOULCon 2024 va débuter le 28 décembre

Photo : YONHAP News

La SEOULCon 2024 va se dérouler du 28 décembre 2024 au 1er janvier 2025 au Dongdaemun Design Plaza (DDP) à Séoul. C’est ce qu’a annoncé, lundi, la Seoul Business Agency. Il s’agit de sa deuxième édition.La première, rappelons-le, avait réuni 3 000 influenceurs venus de 50 pays différents. Ces jeunes hommes et femmes, qui ensemble possèdent au total 3 milliards d’abonnés sur les réseaux sociaux, avaient fait découvrir, de jour comme de nuit, les charmes de la capitale sud-coréenne. Cette fois-ci, ils seront un peu plus nombreux, un peu plus de 3 500.Le grand rendez-vous commencera donc le 28 décembre prochain avec la tenue des SEOULCon Apan Star Awards. Quant à l’événement le plus attendu, le World K-Pop Festival, il est prévu le 31 décembre. A l’approche de minuit, il y aura un compte à rebours pour accueillir tous ensemble l’année 2025.