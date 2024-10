Météo : Douceur matinale et températures agréables dans l’après-midi

Photo : YONHAP News

En ce troisième mardi du mois d’octobre, la météo en Corée du Sud est plutôt clémente, avec un ciel partiellement dégagé dans la majorité des régions. Quelques nuages peuvent apparaître dans le sud du pays, notamment à Busan et Jeju, mais aucune précipitation majeure n'est attendue pour aujourd'hui.En ce qui concerne les températures, ce matin sur le chemin du travail elles sont plutôt douces, avec environ 16°C à Séoul, 18°C à Busan, et 19°C à Jeju. Dans les régions intérieures comme Daejeon et Chuncheon, les relevés oscillent entre 14 et 15°C.Dans l’après-midi, les maximales atteindront 23°C à Séoul, tandis que Busan et Jeju afficheront respectivement 24°C et 25°C. Les villes intérieures comme Gwangju et Daejeon verront des températures autour de 22°C, offrant un climat agréable pour la journée.