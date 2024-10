Photo : KBS News

Le tournage de « Music Bank in Madrid » s’est déroulé avec succès, samedi dernier, dans la capitale espagnole. C’est ce qu’a annoncé, hier, la KBS.Plus de 30 000 spectateurs, venus de 87 pays différents, étaient là pour assister à l’émission musicale vedette de la maison-mère de KBS WORLD.C’est la 19e fois que le show a été monté à l’étranger. Il a été animé par l’acteur Park Bo-gum. Et au total huit groupes, dont aespa et RIIZE, ont enchanté le public. La diffusion est prévue pour le 26 octobre sur la chaîne KBS 2TV.