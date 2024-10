Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et l’Union européenne poursuivent leurs négociations visant à conclure un accord sur le commerce numérique (DTA). Les pourparlers avaient été lancés en octobre dernier.Pour leur sixième volet, les délégués des deux parties se retrouvent aujourd’hui à Séoul. Cette fois, ils doivent chercher à établir des règles de haut niveau dans le commerce électronique.La relance de l'achat et de la vente en ligne de biens, de services et de données, la confiance dans l’économie digitale ou encore la libéralisation du marché du numérique domineront donc leurs discussions, qui vont durer trois jours.