Photo : YONHAP News

Les prix à l’exportation et ceux à l’importation ont tous deux reculé en septembre. Et ce, en raison de la remontée du won sud-coréen face au dollar américain et de la chute des cours du pétrole.Effectivement, les prix à l’exportation ont baissé de 2,3 % sur un mois, alors que la devise nationale a progressé de 1,4 % par rapport au billet vert.Dans le détail, l’indice des prix à l’exportation des biens industriels a fléchi de 2,3 % en glissement mensuel. A l’inverse, ceux des produits agricoles ont bondi de 0,2 %.En matière des prix à l’importation, leur indice a reculé de 2,2 %, également sur un mois. Sachez que le prix du pétrole de Dubaï, la référence du pays, a dégringolé en septembre de 5,3 % d’un mois à l’autre, et de 21,2 % d’une année à l’autre.