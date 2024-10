Moscou sur le point de ratifier son accord de partenariat stratégique global avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Russie va bientôt ratifier son accord de partenariat stratégique global avec la Corée du Nord. Un traité signé en juin dernier à Pyongyang entre son président, Vladimir Poutine, et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un. Il prévoit, entre autres, une assistance mutuelle en cas d’agression contre une partie du pacte.Le chef du Kremlin a soumis hier un projet de loi sur cet accord à la ratification de la Douma d'Etat, chambre basse du Parlement russe.Environ 15 minutes avant la publication de cette information, Moscou a pris parti pour son allié nord-coréen, qui a accusé Séoul d’être responsable de plusieurs survols récents de drones dans l’espace aérien de Pyongyang.De fait, dans un communiqué posté sur le site web du ministère russe des Affaires étrangères, la porte-parole de celui-ci a dénoncé « une atteinte grave à la souveraineté nationale du Nord et une ingérence dans ses affaires intérieures ».Séoul n’a pas tardé à exprimer ses profonds regrets face à cette affirmation.Selon un responsable du ministère des Affaires étrangères, il sera normal que la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité de l’Onu, persuade son allié nord-coréen de ne pas aiguiser les tensions, si elle veut jouer un rôle constructif pour la paix et la stabilité dans la péninsule.Dans ce contexte, le président ukrainien continue d’affirmer que le régime de Kim Jong-un a envoyé des soldats à l'armée russe pour mener son invasion de l'Ukraine, en plus de lui livrer des armes.A ce propos, le ministre sud-coréen de la Défense a annoncé estimer fort probable que le Nord fournisse des militaires à Moscou. Kim Yong-hyun a fait cette remarque la semaine dernière en répondant à des questions de députés lors de l’audit parlementaire des activités de son ministère. Le porte-parole du Kremlin a immédiatement réagi, en qualifiant de faux les propos de Kim.