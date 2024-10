CSIS : le délai entre la prise de décision et le 7e essai nucléaire nord-coréen lui-même pourrait être relativement court

Photo : YONHAP News

Aucun signe de préparatifs imminents pour un essai nucléaire n’a été récemment détecté à Punggye-ri, mais le délai entre la décision de passer à l’acte et le test lui-même pourrait être relativement court. C’est Beyond Parallel qui a avancé cette estimation dans un rapport publié hier.Citant des images satellites prises le 4 octobre dernier, le site web du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) des Etats-Unis a fait savoir que le seul changement significatif dans le site nord-coréen est la suppression d’un bâtiment de support situé à l’extérieur du nouveau tunnel numéro 3.Pour le groupe de réflexion, la décision de procéder à un nouvel essai est entièrement dans les mains de Kim Jong-un et il choisira le moment opportun pour maximiser son objectif politique.