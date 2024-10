Yoon Suk Yeol réitère son opposition aux impôts sur les revenus issus de placements financiers

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol a présidé aujourd’hui le conseil hebdomadaire des ministres. L’occasion pour le président de la République de promettre la relance du marché des capitaux. Et ce, sur la lancée de la récente intégration de la Corée du Sud dans le World Government Bond Index (WGBI), l’un des trois grands indices mondiaux des obligations d’Etat.Selon le chef de l’Etat, l’entrée dans ce cercle fermé permettra à son pays d’attirer les capitaux étrangers de l’ordre de 75 000 milliards de wons. Et c’est un fruit des efforts pour assainir les finances publiques et pour améliorer différents systèmes institutionnels.Yoon en a profité pour annoncer que la loi révisée sur le marché des capitaux allait entrer en vigueur en mars prochain afin de sortir de l’ornière dite « Korea Discounts », à savoir que les valeurs des entreprises cotées en Bourse de Séoul sont sous-estimées. L’amendement vise notamment à durcir les sanctions contre la vente à découvert des actions.Le locataire du Bureau de Yongsan s’est aussi engagé à accélérer l’application des mesures destinées à accroître la valeur des entreprises. Avant de souligner la nécessité d’abolir totalement l’imposition controversée sur les revenus des placements financiers, qui doit commencer normalement en janvier prochain.Le président Yoon est aussi revenu sur sa tournée, la semaine dernière, aux Philippines, à Singapour et au Laos, pour demander aux ministères concernés de concrétiser les accords conclus avec ces pays.Par ailleurs, le dirigeant a déclaré aujourd’hui 14 localités de deux provinces, celles de Gyeongsang du Sud et de Jeolla du Sud, comme zones sinistrées spéciales. Ces comtés et communes avaient été durement touchés par les pluies torrentielles, fin septembre.