J-1 avant les municipales partielles

Photo : KBS News

Plus qu’une journée avant les municipales partielles. Il s’agit d’élire le maire de l’arrondissement de Geumjeong à Busan ainsi que les maires de trois communes : Yeonggwang et Gokseong dans la province de Jeolla du Sud et Ganghwa à Incheon.La veille de ce jour du vote, les candidats et leurs partis ont multiplié les opérations de séduction pour convaincre les indécis qui restent encore.Le patron du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Han Dong-hoon, a fait son cinquième déplacement en moins de trois semaines, à Busan, ville considérée comme fief traditionnel du mouvement présidentiel.De son côté, le président du Minjoo, Lee Jae-myung, a appelé, sur les réseaux sociaux, les électeurs à voter pour les candidats de sa formation, la première composante de l’opposition, pour sanctionner l’administration de Yoon Suk Yeol.Indépendamment de ces scrutins, les habitants de Séoul sont eux aussi appelés aux urnes pour désigner demain leur nouveau recteur de l’académie. Les candidats à ce poste, eux, ne sont pas présentés par les partis politiques.