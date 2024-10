Séoul fustige la destruction par Pyongyang des routes intercoréennes

Photo : KBS News

Le gouvernement de Séoul a fermement condamné la destruction à l’explosif des parties nord des routes intercoréennes par Pyongyang.Dans un message publié après leur démolition, le porte-parole du ministère de la Réunification a dénoncé « une violation flagrante des accords bilatéraux et une mesure extrêmement anormale ».Koo Byoung-sam a alors évoqué le fait que le régime communiste avait également dynamité brutalement, en 2020, le Bureau de liaison intercoréen, à Gaeseong sur son territoire, en représailles aux envois des tracts de propagande par-delà la zone démilitarisée, par les transfuges nord-coréens installés au Sud.La voix du ministère a également rappelé que les liaisons routières et ferroviaires reliant les deux Corées étaient un de leurs projets phares de coopération, et qu’elles avaient été construites à la demande du Nord et grâce aux équipements et aux matérieux fournis par le Sud. Celui-ci les a offerts sous forme d’un prêt, dont la somme est supérieure à 130 millions de dollars.