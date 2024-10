Cho Tae-yul reçoit le représentant spécial de l’UE pour les droits de l’Homme Olof Skoog

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères a reçu hier le représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’Homme. Cho Tae-yul et Olof Skoog ont alors convenu de travailler étroitement afin de conduire la communauté internationale à parler d’une seule voix pour améliorer les droits humains en Corée du Nord.Le diplomate de carrière suédois a plus particulièrement insisté sur la nécessité de faire en sorte que la situation dans le nord de la péninsule ne soit pas éclipsée par les conflits au Proche-Orient et ceux entre la Russie et l’Ukraine.Les deux parties se sont également mises d’accord pour élargir leur coopération au sein des organisations internationales pour faire face ensemble à différents défis pour la démocratie.Le chef de la diplomatie sud-coréenne en a profité pour annoncer qu’en 2025, son pays siègera aux trois principaux organes de l’Onu, à savoir le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social et celui des droits de l’Homme.Selon lui, le pays du Matin clair renforcera alors son rôle dans la protection et la défense des droits humains et pour la paix et la prospérité de la communauté internationale.