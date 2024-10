La prochaine « super lune » est attendue le 17 octobre. C’est une première depuis le 31 août 2023. A Séoul, on pourra la voir à partir de 17h38 puis elle disparaîtra le lendemain matin à 7h22.Ce jeudi soir, le Musée national des sciences, situé à Gwacheon, prépare donc un événement spécial. Au programme : observation du ciel, conférence et confection de badge en forme de lune.Celles et ceux ne pouvant y assister pourront cependant admirer l’astre, en temps réel, via la chaîne YouTube du musée.