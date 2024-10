Photo : YONHAP News

En ce mercredi 16 octobre, la météo en Corée du Sud est principalement ensoleillée, avec un ciel clair dans la majorité des régions. Seules quelques zones côtières comme Busan et les territoires insulaires de Jeju pourraient connaître de légers passages nuageux, sans précipitations prévues pour la journée. Sur le chemin du travail, cependant, la capitale est sous la grisaille.Les températures matinales sont fraîches, avec environ 16°C à Séoul, 18°C à Busan, et 17°C à Jeju. À Daejeon, le thermomètre affiche 14°C, et 12°C à Chuncheon.Dans l’après-midi, le mercure va augmenter, atteignant 25°C à Jeju, 24°C à Séoul et à Busan. Les températures dans les régions intérieures comme Gwangju avoisineront les 22°C.