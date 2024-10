Municipales partielles : début des votes à 6h

Photo : YONHAP News

Les élections municipales partielles ont débuté ce matin à 6h. Objectif : élire le chef de l'arrondissement de Geumjeong à Busan, celui de la commune de Ganghwa à Incheon, de celles de Yeonggwang et de Gokseong dans le Jeolla du Sud. Sans oublier le recteur de l'Académie de Séoul. Au total, 2 404 bureaux de vote dans les localités concernées accueilleront les électeurs jusqu'à 20h. Un vote anticipé s'est tenu les 11 et 12 octobre. Le taux de participation était alors de 8,98 %.Ce scrutin partiel, quoique de taille modeste, devrait permettre de prendre le pouls de l'opinion publique pour la première fois depuis les législatives d’avril. Les résultats pourraient avoir un impact sur le leadership de Han Dong-hoon, le chef de la formation au pouvoir, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), et sur celui de Lee Jae-myung, patron du premier parti d'opposition, le Minjoo. Mais aussi sur la gouvernance de l'administration de Yoon Suk Yeol pour la seconde moitié de son mandat. Les yeux sont notamment braqués sur l'arrondissement de Geumjeong et la commune de Yeonggwang, où les candidats ont mené une bataille serrée jusqu'au dernier moment.Les résultats définitifs devraient commencer à être connus vers minuit.