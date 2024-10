Qualifications Mondial 2026 : la Corée du Sud bat l’Irak 3-2

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a fait un pas de plus vers la Coupe du monde de football 2026 en remportant sa troisième victoire consécutive. C’était lors d'un match du troisième tour des qualifications de la zone Asie. Mardi, au stade Yongin Mireu, dans la province de Gyeonggi, l'équipe nationale dirigée par le sélectionneur Hong Myong-bo a battu l'Irak 3-2. Et ce, en dépit de l'absence de deux joueurs clés qui souffrent de blessures, Son Heung-min et Hwang Hee-chan.A la 41e minute de la première mi-temps, Oh Se-hun a ouvert le score grâce à une passe décisive de Bae Jun-ho. L'Irak a cependant égalisé à la 5e minute de la deuxième période. Le sélectionneur a alors fait rentrer Oh Hyeon-gyu, qui a offert un deuxième but à son équipe à la 29e minute. Avec le troisième but inscrit de la tête par Lee Jae-sung à la 38e minute, les guerriers de Taegeuk ont assuré leur victoire, malgré un deuxième but iraquien concédé en fin de match.La Corée du Sud conserve ainsi sa place à la tête du groupe B avec dix points (trois victoires et un nul). Pour rappel, il faut terminer aux deux premières places du groupe pour décrocher directement un ticket pour le Mondial 2026.