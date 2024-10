Emploi : hausse de 144 000 postes en septembre

Photo : YONHAP News

En septembre, le nombre de nouveaux emplois a augmenté de 144 000 par rapport au même mois de l'année dernière. Ce chiffre reste ainsi au-dessus de la barre des 100 000 pour le troisième mois consécutif. Selon les données publiées, ce matin, par l'Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de travailleurs âgés de 15 ans et plus a atteint 28,84 millions.Par secteur, le domaine des technologies de l’information et des communications a vu son nombre d’emplois augmenter de 105 000. Il a été suivi par le secteur des services professionnels, scientifiques et technologiques avec 83 000 nouveaux employés et celui des transports et de l’entreposage avec 79 000 nouveaux postes.En revanche, les ventes en gros et au détail ont enregistré un recul de 104 000 emplois. Il en était de même pour la construction et le secteur manufacturier. La première a connu la plus grande baisse, de 100 000, depuis 2013. D’après le Kostat, la conjoncture actuelle est attribuable à la diminution de nouveaux travaux et à la hausse des coûts des matières premières.Par statut, le nombre de salariés a crû de 160 000, tandis que celui de travailleurs non-salariés, dont les entrepreneurs indépendants, s’est rétréci de 16 000 sur un an.Par tranche d'âge, les plus de 60 ans ont affiché la plus forte augmentation avec 272 000 emplois. Les 20 à 29 ans et les 40 à 49 ans ont diminué respectivement de 150 000 et de 62 000. Le taux d’embauche chez les 15 ans et plus a été de 63,3 %. Il s'agit d'une hausse de 0,1 point en glissement annuel. Celui de chômage s’est réduit de 0,2 pour s’élever à 2,1 %.Le pays du Matin clair a recensé un total de 16,12 millions d’inactifs en septembre, soit 54 000 de plus qu’en 2023. Le nombre d’individus qui ne recherchent pas de travail s’est établi à 2,47 millions. Il s’agit d’un bond de 231 000 sur un an.