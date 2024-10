Guerre en Ukraine : Moscou formerait un bataillon de soldats nord-coréens

Photo : YONHAP News

La Russie serait en train de former une unité militaire constituée de soldats nord-coréens. C'est ce qu'ont rapporté, mardi, les médias ukrainiens, citant des sources de l'armée nationale.Selon LIGA.net, cette unité, surnommée le « bataillon bouriate », compterait environ 3 000 hommes envoyés par Pyongyang et serait approvisionné en armes légères et en munitions. Elle pourrait être déployée dans la région russe de Koursk, où l'armée ukrainienne avait lancé une offensive en août dernier.Citant une source de la Direction générale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien (HUR), le Kyiv Post a pour sa part indiqué que Pyongyang fournissait un soutien massif à Moscou, non seulement en envoyant des armes et des équipements, mais aussi en fournissant des soldats pour combler les pertes des effectifs russes.Par ailleurs, selon le journal Ukrainska Pravda, 18 militaires nord-coréens auraient déserté leur unité stationnée à environ 7 km de la frontière ukrainienne, près des régions de Koursk et de Briansk.Pour rappel, la presse ukrainienne avait déjà rapporté que six nord-Coréens figuraient parmi une vingtaine de soldats de l’armée russe, tués le 3 octobre par une attaque de missiles ukrainiens sur le front de Donetsk.Si Moscou a rejeté ces informations, en les qualifiant de « fake news », Washington a, de son côté, exprimé ses inquiétudes. Lors d'un briefing téléphonique mardi, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que ces rapports inquiètent les Etats-Unis, tout en refusant de se prononcer sur leur véracité.