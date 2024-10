Colis : hausse de 53 % du volume entre 2020 à 2023

Photo : YONHAP News

Le volume de colis a augmenté de 52,9 % ces trois dernières années en Corée du Sud. Selon un rapport récemment publié par la Chambre de commerce et de l’industrie de Corée (KCCI), le volume annuel est passé de 3,37 milliards en 2020 à 5,15 en 2023. Le nombre d’utilisations des services de livraison a atteint 100,4 par personne l’an dernier, contre 65,1 en 2020.Le rapport a présenté quatre facteurs de croissance du secteur : le commerce chinois, la concurrence, les avantages pour les consommateurs et la réduction des coûts.D'abord, les sociétés chinoises de commerce comme Alibaba et Temu ont renforcé la concurrence entre fournisseurs nationaux et internationaux. En effet, leurs produits à bas prix et des stratégies marketing agressives ont incité les entreprises de livraison locales à traiter rapidement les colis.A cela s’ajoute aussi une concurrence devenue plus féroce dans le secteur, lui-même. Alors que la rapidité de livraison constitue un atout concurrentiel et un facteur de différenciation, les entreprises d’e-commerce et les sociétés de livraison ont adopté des solutions de gestion logistique intégrée pour offrir des services de livraison rapide.Puis, l’introduction d’abonnements payants a abouti à une hausse du volume de colis, car ce système permet aux clients de profiter de la livraison gratuite et des retours gratuits.Enfin, les investissements des entreprises d’e-commerce et des sociétés de livraison dans l’intégration et l’automatisation de leurs infrastructures ont rendu les processus logistiques plus efficaces. En conséquence, le tarif moyen des livraisons a diminué de 5,6 % entre 2012 et 2021.