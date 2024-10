La Corée du Sud a pour objectif d’installer 100 réseaux satellites d’ici 2030

Photo : YONHAP News

Le ministère des Sciences et des TIC a présenté aujourd'hui un plan de promotion des ondes radio. Principaux objectifs : créer une loi sur la promotion de l'industrie des ondes, sécuriser les fréquences pour la 6G, installer 100 réseaux satellites d'ici 2030 et établir un système d'évaluation de l'efficacité de l'utilisation des fréquences.Ce plan vise, pour le ministère, à surmonter les limites actuelles des ondes, qui ne se propagent pas bien dans l'air, sous l'eau et sous terre. Le document comprend, selon lui, des dispositifs permettant la transmission d'énergie en plus de la simple transmission de données.En outre, la création d’un fonds pour soutenir l'expansion des entreprises sud-coréennes à l'étranger en la matière va être examiné. Idem pour l’introduction d’un système qui permettra aux consommateurs d'utiliser des terminaux Internet de sociétés étrangères sans avoir à recevoir une certification individuelle. Des mesures seront également mises en place pour prévenir les accidents dans des espaces clos à l'aide de technologies de communication.