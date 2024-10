Stationnement des GIs : Trump souhaite que Séoul paye 10 milliards de dollars

Photo : YONHAP News

L'ancien président américain Donald Trump a déclaré que, s'il était au pouvoir, la Corée du Sud paierait 10 milliards de dollars par an pour financer les coûts de stationnement des forces américaines dans la péninsule. Le candidat républicain à la présidentielle du 5 novembre a tenu ces propos, mardi, lors d'une d'un entretien avec l'Economic Club of Chicago. Il a ensuite qualifié le pays du Matin clair de « machine à sous ».Pour rappel, au début du mois, Séoul et Washington ont conclu les négociations sur le partage des coûts de stationnement des GIs en Corée du Sud pour la période 2026-2030. La contribution sud-coréenne a ainsi été fixée à 1,14 milliard de dollars pour la première année, soit 8,3 % de plus qu’en 2025. Elle sera ensuite ajustée chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation.Les propos du milliardaire laissent donc entendre qu'il pourrait exiger une renégociation du montant des dépenses de Séoul en cas de réélection. D'ailleurs, lors de l'interview d'hier, il a affirmé que, quand il était président, il avait demandé à la Corée du Sud de payer 5 milliards de dollars par an mais que, face à la réticence de cette dernière, il avait accepté de ne lui faire payer que 2 milliards de dollars la première année pour porter ce montant à 5 milliards l'année suivante. Il a ensuite critiqué son successeur Joe Biden pour avoir annulé cette entente, ajoutant que « c'était une honte ».