Destruction des routes intercoréennes : divergences de réactions entre Washington, Pékin et Moscou

Photo : YONHAP News

Washington a demandé, mardi, à Pyongyang, de cesser tout acte susceptible d'accroître les tensions et un conflit armé, après que ce dernier a fait exploser certains tronçons de routes intercoréennes. C’est le porte-parole du département d’Etat qui a lancé cet appel au cours d’un briefing.Selon Matthew Miller, les USA surveillent de près la situation au nord du 38e parallèle et ce, en étroite collaboration avec son allié sud-coréen. Avant d’ajouter qu’ils continuent d’encourager le régime de Kim Jong-un à revenir à la table du dialogue et à la diplomatie.Quant à Pékin, il a souligné l’importance d’éviter les tensions supplémentaires et appelé tous les pays concernés, dont la Corée du Nord, à faire des efforts.Enfin, Moscou a pour sa part défendu son allié et accusé le Sud d’être provocateur, en le qualifiant responsable de plusieurs survols récents de drones dans l’espace aérien nord-coréen.