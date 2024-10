Municipales partielles : un déroulement sans accroc

Photo : YONHAP News

Les élections municipales partielles qui ont débuté à 6h ce matin se déroulent sans encombre dans 2 404 bureaux de vote ouverts dans les cinq localités concernées. Pour rappel, il s'agit de pourvoir quatre postes vacants de chefs de collectivité locale et celui de recteur de l'Académie de Séoul.A 11h, le taux de participation s'élevait à 4,3 % pour l'élection du recteur de la capitale, tandis qu'il était de 9,6 % dans l'arrondissement de Geumjeong à Busan, de 15 % dans la commune de Ganghwa à Incheon, ainsi que de 10,6 et de 13,7 % dans celles de Gokseong et de Yeonggwang dans le Jeolla du Sud.Notons que 8,98 % des électeurs ont déjà participé au scrutin lors du vote anticipé, organisé les 11 et 12 octobre.Les citoyens pourront exercer leur droit jusqu'à 20h. Les résultats devraient être connus après 23h.En attendant, la commission de la gestion de l'Assemblée nationale doit tenir une session plénière cet après-midi. Objectif : soumettre une proposition de règlement élaborée en vue d’une enquête spéciale permanente sur les divers soupçons d'irrégularités dont fait l'objet la Première dame, Kim Keon-hee. Le texte prévoit de restreindre les droits de nomination du parti au pouvoir pour les membres du comité de recommandation des candidats au poste de procureur spécial permanent, s'il s'agit d'une affaire d'infraction à la législation impliquant le président de la République ou les membres de sa famille proche. Cette proposition, initiée par le Minjoo, la première formation de l'opposition, suscite naturellement l'indignation du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, qui la qualifie d'anticonstitutionnelle.