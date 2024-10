Han Kang déclare vouloir se concentrer sur l’écriture

Photo : YONHAP News

Han Kang, lauréate du Prix Nobel de littérature 2024, a déclaré qu’elle ne voulait pas être sous le feu des projecteurs pour le moment et qu’elle avait besoin de temps pour réfléchir à ce que cette récompense signifiait.Dans un reportage diffusé dimanche par la télévision publique suédoise SVT, la romancière a dit qu’elle aimait vivre en paix et dans le calme. Avant d’ajouter qu’elle voulait se concentrer sur l’écriture. L’entretien se serait déroulé chez elle, entre le 11 et le 12 octobre, peu après l’annonce de la bonne nouvelle.A la question de savoir pourquoi elle ne voulait pas célébrer cette consécration, elle a répondu qu’elle l’avait fait, avec son fils, autour d'une tisane à la camomille. Elle a ensuite demandé à la journaliste pourquoi elle pensait qu’elle ne voulait pas être félicitée. Celle-ci lui a donc fait savoir que son père avait déclaré qu’elle ne voulait pas de célébration à cause de la situation mondiale actuelle. Han a alors expliqué qu’il y avait eu une confusion. En effet, quand elle a appelé son père, ce dernier lui a annoncé prévoir une grande fête. Elle lui alors expliqué qu’elle ne voulait pas d’une grande réunion, indiquant qu’elle préférait rester au calme. Avant d'ajouter qu'il y avait beaucoup de douleurs dans le monde et que nous devrions être plus discrets.Se rappelant le moment où elle a reçu l’appel de l'Académie suédoise peu après l'annonce du prix, l'autrice a confié qu’elle avait d’abord pensé à une plaisanterie.La journaliste lui a ensuite demandé ce que nous pouvions apprendre grâce aux terribles événements qu’a connu l’Histoire. Elle a répondu que nous avions eu de nombreuses occasions d'apprendre, mais qu’il semblait évident que tout avait tendance à se répéter. Elle a déclaré espérer que nous pourrons tirer des leçons du passé un jour. Pour elle, il y a une conclusion évidente : les meurtres doivent cesser.L’écrivaine a aussi fait savoir qu'elle ne pouvait pas rédiger une œuvre en un an et qu'il lui a fallu sept ans pour terminer « Impossibles adieux ». Mais, selon elle, même si elle continue à écrire, et qu'elle y consacre beaucoup de temps, rien ne changera.Han a fait savoir qu’elle terminerait son court roman au plus tard au début du mois prochain, puis qu’elle se concentrerait sur la rédaction de son discours d'acceptation pour le prix Nobel.