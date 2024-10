Harcèlement au travail : Hanni de NewJeans assiste à un audit parlementaire comme témoin

Photo : YONHAP News

Il est assez rare de voir un idol à l’Assemblée nationale, mais c’est ce qui s’est produit hier. Hanni, membre de NewJeans, a témoigné avoir été victime de harcèlement au travail lors d’un audit parlementaire de la commission de l’Environnement et du Travail. Elle a affirmé qu’un manager de ILLIT, un groupe dépendant d'un autre label de Hybe, avait dit aux membres de l’ignorer. Selon elle, la maison-mère chercherait à minimiser et à dissimuler l'incident en supprimant les enregistrements de vidéosurveillance.Rappelons que les cinq membres de NewJeans avaient diffusé, le 11 octobre, un live sur YouTube. Dans ce dernier, elles avaient révélé des anecdotes de harcèlement sur leur lieu d'exercice. Et leurs fans ont déposé des plaintes auprès du ministère de l’Emploi, arguant que ces incidents relèvent du harcèlement selon le Code du travail. La commission parlementaire a donc convoqué la jeune idole et la nouvelle PDG d’ADOR, le label dont elle dépend.Hanni a déclaré ne pas penser que son agence a fait de son mieux. Elle a souligné que, si cette dernière tenait à les protéger, les autres idoles et elle, elle aurait dû présenter des excuses ou prendre des mesures concrètes. Les larmes aux yeux, la jeune fille a ajouté que, si chacun se respectait, ce genre de situation ne devrait pas avoir lieu.Cependant, Kim Joo-young, la PDG, a fait savoir qu’elle avait vérifié la vidéosurveillance pour confirmer les faits, mais que les enregistrements de cette date avaient été supprimés. Elle a ensuite déclaré croire pleinement Hanni et chercher des preuves mais que, malheureusement, elle n’aurait rien trouvé. Avant d'ajouter avoir pris toutes les mesures possibles en tant que représentante du label.