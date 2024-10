Météo : des températures très douces et un ciel partiellement dégagé

Photo : YONHAP News

En ce troisième jeudi du mois d’octobre, la météo au pays du Matin clair sera principalement ensoleillée avec un ciel clair dans la majorité des régions. Toutefois, quelques passages nuageux pourraient survenir sur les côtes sud, notamment à Busan et dans les territoires insulaires de Jeju, mais aucune précipitation n'est attendue.En ce qui concerne les températures, sur le chemin du travail, on enregistre 15°C à Séoul, 19°C à Busan, et 22°C à Jeju. À Daejeon, le thermomètre affiche 15°C, tandis que Chuncheon voit 11°C. De manière générale, dans les régions intérieures, il fait entre 14 et 15°C.C’est également l’un des derniers jours où le pays verra son mercure monter aussi haut avant l’hiver. Il atteindra environ 26°C à Séoul, 25°C sur la côte sud, et jusqu'à 27°C sur l’île méridionale de Jeju. Il fera également 25°C à Gangneung, et la minimale sera de 23°C, pour Chuncheon.