Municipales partielles : le PPP et le Minjoo conservent leurs bastions

Photo : YONHAP News

Match nul entre le Parti du pouvoir du peuple (PPP) et le Minjoo. Les deux partis les mieux représentés à l'Assemblée nationale ont tiré leur épingle du jeu aux municipales partielles qui avaient eu lieu hier. Des élections qui pour beaucoup, avaient valeur de test, alors que le pouvoir est en ce moment dans la tourmente notamment à cause de multiples soupçons pesant sur la première dame.Sur un total de quatre sièges en jeu, chacun en a remporté deux. Il s’agissait alors de choisir le maire d’arrondissement de Geumjeong à Busan, et ceux de trois communes : Yeonggwang et Gokseong dans la province de Jeolla du Sud, ainsi que Ganghwa à Incheon.Le PPP, la formation du président Yoon Suk Yeol, a réussi à faire élire ses candidats à Geumjeong et Ganghwa, qui sont tous deux son fief. Et le Minjoo, la principale force de l’opposition, a gagné à Yeonggwang et Gokseong, qui sont, quant à eux, son bastion à lui. Ces résultats ont donc permis à leurs patrons, Han Dong-hoon et Lee Jae-myung, de sauver la face, voire conforter leur leadership.Par ailleurs, un prétendant progressiste a été élu nouveau recteur de l’Académie de Séoul lors du scrutin partiel, organisé hier également.