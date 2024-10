Yasukuni : Shigeru Ishiba envoie une offrande au sanctuaire controversé

Photo : YONHAP News

Au Japon, le nouveau Premier ministre a envoyé aujourd’hui l'offrande de l'arbre « masakaki » au controversé sanctuaire de Yasukuni. Et ce, à l'occasion du festival d'automne de ce lieu de culte shintoïste. C’est ce qu’a rapporté l’agence locale, Kyodo News.Shigeru Ishiba, qui a pris sa fonction le 1er octobre, aurait décidé de ne pas y aller prier, comme son prédécesseur Fumio Kishida. Durant son mandat de trois ans, ce dernier avait évité de s’y rendre pour se contenter d’offrir ces arbres sacrés.Le temple, situé à Tokyo, est considéré par la Corée du Sud et la Chine comme le symbole du militarisme nippon passé. Car il honore le souvenir de plus de 2,4 millions de soldats morts au cours des conflits menés par le Japon depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à 1945. Parmi eux, 14 criminels de guerre de classe A, condamnés par les Alliés après 1945.Le gouvernement sud-coréen a aussitôt exprimé sa profonde déception.Dans un commentaire diffusé par son porte-parole, le ministère des Affaires étrangères a regretté que des hauts responsables nippons continuent de faire déposer une offrande ou d’aller se recueillir en ce lieu de glorification du passé impérialiste de l’archipel.Séoul les a appelés ensuite à regarder l’Histoire en face, afin d’orienter les relations entre les deux voisins vers l’avenir.