Otan : ouverture de la réunion des ministres de la Défense en présence de l’IP4

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que les ministres de la Défense des 32 Etats membres de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan) se réunissent à Bruxelles.Les représentants de ses quatre pays partenaires de l’Indopacifique, dits « IP4 », sont présents ensemble à la réunion pour la première fois. Ces quatre nations sont la Corée du Sud, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.La dissuasion, le soutien à l’Ukraine ou encore la coopération avec l’« IP4 » seront au cœur des discussions, qui vont se poursuivre jusqu’à demain.A noter qu’il s’agit de la première conférence ministérielle présidée par le nouveau patron de l’Alliance, Mark Rutte. Cet ancien Premier ministre néerlandais a succédé le 1er octobre au Norvégien Jens Stoltenberg, resté dix ans à la tête de l’alliance.Sur la Corée du Sud, le nouveau secrétaire général a affirmé hier qu’elle était capable de fabriquer le matériel de guerre très rapidement et à un prix acceptable. Et de la remercier d’avoir aidé les alliés de l’Otan à accéder aux hautes technologies en la matière et aux produits de l’industrie d’armement.Sachez que le pays du Matin clair devient l’un des grands exportateurs d’équipements militaires vers certains Etats membres de l’Atlantique, comme la Pologne et la Roumanie.